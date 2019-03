Na Colômbia, Palmeiras estreia com vitória na Libertadores

Gustavo Scarpa foi a surpresa do Palmeiras na escalação diante do Junior Barranquilla e correspondeu em campo, fazendo o primeiro gol da vitória por 2 a 0 na estreia do time brasileiro na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, pelo Grupo F, sacramentada nos instantes finais por Marcos Rocha. O bom resultado fora de casa dá moral para a equipe para o próximo jogo no torneio, na terça-feira, contra o Melgar, no Allianz Parque.

O Palmeiras começou com uma postura agressiva, pressionando o adversário e tendo domínio da posse de bola. Passou a incomodar, principalmente com a movimentação de seus jogadores de frente, até que chegou ao gol. Dudu viu Gustavo Scarpa invadindo a área e tocou com precisão. O meia tocou na saída do goleiro e abriu o marcador.

Só que após sair na frente, o time brasileiro recuou. Vinha bem na partida, mas passou a se dedicar mais à marcação do que a tentar um segundo gol. Com isso, o Junior Barranquilla começou a ter mais posse de bola e tentava furar o bloqueio dos visitantes em volta da área. Uma boa chance veio na cobrança de falta do goleiro Viera, que mandou no ângulo, mas Weverton espalmou.

Com dez jogadores atrás da bola, deixando apenas Borja na frente, o Palmeiras se defendia e não permitia que os colombianos se aproximassem. Desta forma, o único recurso de maior perigo da equipe da casa era arriscar os chutes de fora da área. Em um desses, Díaz mandou com perigo, assustando Weverton.

Com forte marcação, o Palmeiras parecia um time de handebol protegendo sua defesa e, mesmo quando roubava a bola, não conseguia acertar o contra-ataque. Já a equipe de Barranquilla pecava no último passe e pouco perigo levava para o gol alviverde. No fundo, a pressão dos donos da casa era bastante superficial.

Na segunda etapa, a partida seguiu na mesma toada, com o Palmeiras atrás e o Junior buscando o empate. Díaz chutou e Weverton segurou, depois Matías Fernández teve nova chance, pegando um rebote da própria cobrança de falta que fez, mas mandou para fora, desperdiçando uma boa oportunidade para seu time.

A resposta do Palmeiras veio com Borja, que aproveitou um vacilo da defesa e saiu na cara da meta adversária. Ele tentou tocar para o gol, mas o goleiro Viera fez ótima defesa, salvando seu time. A partir daí, os dois treinadores resolveram mexer no time. Felipão tentou ter mais posse de bola, abrindo mão de Ricardo Goulart e Dudu, enquanto do outro lado o técnico Luis Fernando Suárez tentou deixar o time mais ofensivo.

Hinestroza, que entrou para arriscar mais de fora da área, deu um bom chute, mas Weverton defendeu. Pouco depois, Scarpa arriscou de fora da área, com perigo. A pressão do Junior Barranquilla existia, mas foi embora quando Teo Gutiérrez fez falta em Bruno Henrique e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso.

Com um a menos, a missão dos colombianos era quase impossível e o Palmeiras manteve sua defesa sólida, sem dar qualquer brecha para o rival. No final, em um contra-ataque, Borja tocou para Marcos Rocha, que bateu por cima do goleiro e fez o segundo. Se não teve brilho, pelo menos o time brasileiro mostrou que será bastante competitivo na Libertadores.

Antes de seu próximo jogo no torneio continental, o Palmeiras voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, sábado, fora de casa, contra o Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

JUNIOR BARRANQUILLA 0 x 2 PALMEIRAS

JUNIOR BARRANQUILLA – Viera; Piedrahíta, Narváez, Ditta e Fuentes; Serje (Hernández), Cantillo, Sambueza (Hinestroza), Matías Fernández e Luis Díaz; Teo Gutiérrez. Técnico: Luis Fernando Suárez.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Ricardo Goulart (Moisés); Gustavo Scarpa, Borja e Dudu (Hyoran). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Gustavo Scarpa, aos 10 minutos do 1º tempo; Marcos Rocha, aos 46 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO – Daniel Fedorczuck (Uruguai).

CARTÃO AMARELO – Teo Gutiérrez.

CARTÃO VERMELHO – Teo Gutiérrez.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia).