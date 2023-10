Na CMO, Tebet apresenta PPA a agentes comunitários que lotam comissão no lugar de parlamentares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 15:54 Compartilhe

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez uma apresentação sobre o plano plurianual 2024-2027, entregue pelo governo ao Congresso no final de agosto, durante audiência na Comissão Mista do Orçamento (CMO). Ela se dirigiu diretamente aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de Saúde, que lotavam a sala da comissão, ocupando inclusive o lugar dos parlamentares.

“Esse PPA carrega em si uma grande responsabilidade, de ser o primeiro PPA pós-pandemia”, disse Tebet.

Os agentes vieram ouvir a ministra porque alegam ter participado massivamente das audiências para a definição de prioridades do plano.

“Temos condições de entregar um Brasil muito diferente porque teremos condições de elaborar leis e programas melhores”, justificou a ministra ao explicar que o planejamento norteará o direcionamento de orçamento para políticas públicas nos próximos anos. “Se espremermos todo o PPA é a primeira peça para que possamos ter o sonho das pessoas realizados, é o grande guarda-chuva. Acredito piamente que não vai ficar nas gavetas do Congresso”, disse.

