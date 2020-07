Na chuva, Hamilton atropela rivais e garante pole

SÃO PAULO, 11 JUL (ANSA) – Debaixo de chuva, o hexacampeão Lewis Hamilton conquistou neste sábado (11) a pole position no Grande Prêmio da Estíria de Fórmula 1, na Áustria.

O piloto da Mercedes atropelou a concorrência com um tempo de 1m19s273, mais de um segundo à frente de Max Verstappen (Red Bull), que rodou em sua última tentativa de superar o britânico e marcou 1m20s489.

Carlos Sainz (McLaren), em terceiro, e Valtteri Bottas (Mercedes), em quarto, formam a segunda fila. Na sequência aparecem Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren) – que perderá três posições devido a uma punição -, Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Daniel Ricciardo (Renault).

A Ferrari decepcionou mais uma vez e ficou apenas com as 10ª e 11ª colocações, com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, respectivamente.

Essa será a segunda corrida seguida no autódromo Red Bull Ring, devido às mudanças no calendário para adaptar a F1 à pandemia do novo coronavírus.

Na semana passada, no GP da Áustria, Bottas terminou na primeira posição, à frente de Leclerc e Norris. Hamilton, que busca igualar o recorde de sete títulos mundiais de Michael Schumacher, foi apenas o quarto. (ANSA)

Veja também