Na China, Silveira alinha com BYD investimentos em carros elétricos e soluções de bateria

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encontrou neste domingo, 20, em viagem à China, o vice-presidente da BYD na América Latina, Oscar Su, para alinhar investimentos de expansão de carros elétricos e de soluções de baterias para estabilização do Sistema Interligado Nacional (SIN) no Brasil.

“Esses recursos são fundamentais para que o Brasil fortaleça sua liderança dentro da transição energética global, transformando ainda mais a nossa energia e a nossa mobilidade”, disse Silveira.

O ministro está na China para, segundo a pasta, atrair investimentos em carros elétricos, baterias e data centers para o Brasil.

A agenda também antecede a visita oficial que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará ao país asiático em maio. O primeiro compromisso de Silveira foi em Shenzhen, na sede corporativa da BYD.

“Nosso país reúne condições únicas para liderar esse processo, com uma matriz elétrica majoritariamente limpa e potencial tecnológico crescente. Estamos empenhados em buscar as melhores experiências internacionais para transformar esse potencial em oportunidades concretas para todos os brasileiros”, disse Silveira.

Neste domingo, o ministro também encontrou executivos da Huawei para, de acordo com o MME, discutir o uso de tecnologias de armazenamento de energia, especialmente baterias, no setor energético do Brasil.

Entre os executivos estavam o diretor-presidente da Digital Power, Hou Jinlong, e a chefe do setor de Petróleo e Gás da Huawei Enterprise BG, B.A. Li Yangming, que apresentaram a Silveira também carregadores ultrarrápidos para veículos elétricos e sistemas fotovoltaicos inteligentes.