Na China, principais bancos comerciais cortam taxas de depósito, com lucros sob pressão

Os principais bancos comerciais da China cortaram suas taxas de depósito pela segunda vez neste ano. O Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) e o China Construction Bank Corp (CBC), além de outras grandes instituições, cortaram nesta sexta-feira (18) os juros oferecidos em depósitos a prazo de um, dois, três e cinco anos em 25 pontos-base.

A medida pode ajudar a aliviar a pressão sobre os lucros dos bancos depois que as autoridades reduziram as taxas de hipotecas e empréstimos como parte dos esforços para impulsionar a economia.

As ações do ICBC caíram 0,5% no pregão da manhã, enquanto as ações do CBC recuaram 0,85%.

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, já havia dito que uma redução adicional de 20 a 25 pontos-base nas taxas de depósito seria feita.

A medida marca o passo mais recente em um ciclo de corte de taxas de depósito que começou no final de 2022. Foram três reduções no ano passado e uma outra em julho.

O PBoC sinalizou que continuará com as medidas de flexibilização. Pan disse que cortará a taxa de recompra reversa de sete dias em 20 pontos-base. A taxa preferencial de empréstimo, que será anunciada na segunda-feira, 21, também deve cair de 20 a 25 pontos-base, segundo a mídia local. Fonte: Dow Jones Newswires.