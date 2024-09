Na China, Politburo promete apoio fiscal e monetário mais forte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 7:13 Para compartilhar:

Os principais líderes da China convocaram uma reunião surpresa para discutir medidas de estímulo, ressaltando um crescente senso de urgência entre os formuladores de políticas para apoiar uma economia enfraquecida em meio a obstáculos crescentes.

O principal órgão decisório do Partido Comunista, o Politburo, que conta com 24 integrantes, prometeu nesta quinta-feira (26) oferecer apoio fiscal e monetário mais forte à segunda maior economia do mundo, apenas dois dias após o banco central do país revelar um agressivo pacote de medidas de estímulo para impulsionar o crescimento.

Líderes seniores na reunião, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, disseram estar confiantes nos fundamentos da economia e prometeram atingir a meta de crescimento do país, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua.

A liderança chinesa reconheceu que novos desafios surgiram, sem dar mais detalhes, e pediu às autoridades que implementem melhor as políticas existentes e adotem novas medidas com mais empenho, de acordo com a Xinhua.

O Politburo também prometeu estabilizar ainda mais o problemático setor imobiliário do país e ajustar as restrições à compra de imóveis, sinalizando que novas medidas de flexibilização podem estar a caminho das maiores cidades da China. Fonte: Dow Jones Newswires.