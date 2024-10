Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 22:22 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central do país) cortou as principais taxas de juros em 25 pontos-base, segundo comunicado divulgado pela instituição nesta segunda-feira (pelo horário local).

A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi reduzida de 3,35% para 3,1%, enquanto a de 5 anos passou de 3,85% para 3,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.