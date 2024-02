Na China, PBoC reafirma compromisso com ‘bom uso de instrumentos monetários’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2024 - 12:17 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) reafirma compromisso com o “bom uso de instrumentos monetários”, ao reportar sobre um simpósio realizado pela instituição nesta segunda-feira, 26. Em documento datado desta terça-feira, 27, é informado que o encontro discutiu tecnologia nas finanças, finanças verdes, finanças inclusivas e digitais, entre outros pontos. A nota pede que o setor financeiro precisa unificar seus pensamentos e ações com o processo de tomada de decisões, bem como compreender com profundidade a importância de se fazer um bom trabalho em frentes como a implementação das diretrizes do comando do país. O PBoC ainda diz que se compromete a fortalecer incentivos políticos, esclarecer metas e reforçar as avaliações de suas políticas.

