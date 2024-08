Na China, PBoC mantém taxa de empréstimo de médio prazo (MLF) de um ano estável em 2,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC) manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano inalterada em 2,3% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26. A instituição injetou 300 bilhões de yuans no sistema financeiro por meio da MLF. O dia dos depósitos de liquidez, que ocorre tradicionalmente no meio do mês, foi atrasado em agosto. Não se sabe, no entanto, se a mudança será mantida para os próximos meses.

O PBoC também manteve a taxa de recompra de 7 dias estável em 1,7%. Foram injetados 471 bilhões de yuans por meio de recompra reversa (repo) para instituições financeiras. A China está em processo de revisão da política monetária com o objetivo de permitir que as taxas de curto prazo desempenhem um papel maior na orientação dos mercados. Fonte: Dow Jones Newswires.