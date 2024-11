Na China, PBoC mantém taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano em 2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 7:15 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) deixou a taxa da linha de empréstimo de médio prazo – conhecida como MLF – de um ano inalterada em 2%, ao fazer uma injeção de liquidez de 900 bilhões de yuans (US$ 124,26 bilhões) no sistema bancário, segundo comunicado divulgado pela instituição nesta segunda-feira, 25.

Como havia 1,45 trilhão de yuans em empréstimos deste tipo vencendo neste mês, a retirada líquida em novembro correspondeu a 550 bilhões de yuans. Fonte: Dow Jones Newswires.