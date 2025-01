Na China, PBoC injeta 959,5 bi de yuans no sistema bancário por alta demanda por dinheiro

O Banco do Povo da China (PBoC) injetou nesta quarta-feira 959,5 bilhões de yuans, cerca de US$ 130,9 bilhões, no sistema bancário por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, visando atender à alta demanda por dinheiro antes do Ano Novo Lunar. A medida também busca compensar a expiração de empréstimos do mecanismo de facilidades de crédito de médio prazo (MLF) e os pagamentos de impostos devidos.

A demanda por liquidez tende a aumentar com o festival, e os economistas aguardam um possível corte nas reservas obrigatórias para reforçar ainda mais o sistema financeiro.

Ao mesmo tempo, o PBoC enfrenta desafios para apoiar o yuan, que continua pressionado por temores sobre tarifas comerciais dos EUA.

Mesmo com promessas de flexibilização monetária, a instituição não alterou as taxas de juros e nem as reservas obrigatórias desde setembro de 2024.

Especialistas esperam mais medidas políticas agressivas em 2025, incluindo um possível corte de juros, à medida que o PBoC busca estimular a economia sem agravar a pressão sobre a moeda. Fonte: Dow Jones Newswires.