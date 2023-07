Na China; PBoC estenderá apoio ao setor imobiliário para fomentar recuperação econômica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 11:36 Compartilhe

O Banco Popular da China (PBOC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira, 10, que vai estender a política de apoio ao setor imobiliário do país, como parte dos esforços para incentivar a recuperação econômica.

As medidas, iniciadas em novembro de 2022, foram prorrogadas até o fim de 2024, e buscam “incentivar instituições financeiras e empresas imobiliárias a negociar com incorporadoras para estender empréstimos e reorganizar seus pagamentos com segurança”. Em nota conjunta com a Administração Reguladora Financeira Nacional, o PBOC diz que, com o incentivo, as entregas de casas em construção estarão protegidas.

Na nota também fica esclarecido que os empréstimos bancários com vencimento antes de 31 de dezembro de 2024 podem se estender por mais um ano caso cumpram com os requisitos da política de apoio, informados quando a medida foi criada em 2022. O comunicado também destaca que os bancos estão autorizados a não rebaixar os empréstimos fornecidos até o fim de 2024, sem que os funcionários que emitiram os empréstimos sejam responsabilizados.

