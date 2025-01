Na China, PBoC e reguladores do câmbio prometem estabilizar o yuan

Os reguladores de câmbio chineses reiteraram a promessa de defender o yuan, já que a moeda está sob pressão renovada em meio às perspectivas por novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Em uma reunião recente, autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) e da Administração Estatal de Câmbio disseram que pretendem estabilizar a taxa de câmbio em um nível razoável e equilibrado. Eles enfatizaram a determinação de penalizar quaisquer ações que perturbem a ordem do mercado, segundo uma declaração divulgada nesta segunda-feira, 13.

A moeda chinesa vem enfraquecendo em relação ao dólar desde dezembro, aos níveis mais baixos em 16 meses, às vésperas da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que propôs tarifas significativas de até 60% sobre as importações chinesas.

A queda do yuan também ocorre em um momento em que os rendimentos dos títulos de longo prazo da China atingem continuamente novas mínimas, à medida que os investidores correm para ativos seguros em meio à incerteza econômica.

Tal cenário levou os reguladores a agirem, com o banco central chinês interrompendo as compras de títulos do governo em mercados abertos a partir deste mês. O PBoC também anunciou na semana passada planos para vender uma quantidade recorde de letras emitidas pela instituição em Hong Kong.

Além disso, também nesta segunda-feira, o PBoC tornou mais fácil para as empresas nacionais levantarem dinheiro do exterior, uma medida que aumentaria a liquidez em dólar e aliviaria a pressão de depreciação do yuan.

O parâmetro macroprudencial para financiamento internacional por empresas e instituições financeiras foi elevado de 1,5 para 1,75, o que aumenta efetivamente o limite superior do valor de financiamento externo para empresas, segundo o comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.