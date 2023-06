Na China, PboC corta juro de linha de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano para 2,65%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 7:11 Compartilhe

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira, 15, pelo horário local, o corte dos juros da linha de empréstimo de médio prazo (MLF) para 1 ano de 2,75% para 2,65%. Após a redução dos juros de recompra reversa de sete dias a 1,9%, na noite da segunda-feira, a decisão de hoje reforça a expectativa de que o banco leve para baixo as taxas de referência de empréstimos – conhecidas como LPRs – na semana que vem. O PBoC injetou 237 bilhões de yuans (US$ 33,08 bilhões) de liquidez por meio da linha de crédito de médio prazo de 1 ano, a uma taxa de juros de 2,65%. Também injetou 2 bilhões de yuans por meio de seu acordo de recompra reversa de sete dias, a uma taxa de juros mantida em 1,9%.

