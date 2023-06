Na China, PBoC amplia instrumentos de crédito para pequenas empresas e setor agrícola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 8:27 Compartilhe

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) expandiu os instrumentos de crédito para pequenas empresas e o setor agrícola do país em 200 bilhões de yuans (US$ 27,6 bilhões), como Pequim havia prometido na semana passada, em uma nova iniciativa para estimular a segunda maior economia do mundo.

O PBoC disse nesta sexta-feira que irá ampliar a linha de reempréstimo em 40 bilhões de yuans para o setor agrícola e em 120 bilhões de yuans para pequenos negócios. Além disso, a linha de redesconto terá acréscimo de 40 bilhões de yuans.

Ambas as linhas foram utilizadas pelo PBoC no passado para incentivar bancos comerciais a liberar empréstimos para setores específicos.

Com a decisão desta sexta-feira, as cotas de reempréstimo para o setor agrícola e pequenas empresas serão ampliados para 800 bilhões e 1,76 trilhão de yuans, respectivamente, enquanto a cota de redesconto aumentará para 740 bilhões de yuans, detalhou o PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias