Na China, juros de títulos públicos caem aos menores níveis da história, após PMI

Os juros dos títulos da dívida da China fecharam em queda nesta quinta-feira, 2, após atingirem os menores níveis da história nos vencimento de 10 e 30 anos, na esteira de dado que indicou desaceleração da indústria no país asiático.

O rendimento do papel de uma década caiu a 1,631%, após chegar a 1,624% na mínima do dia. Já a taxa do bônus de 30 anos recuou a 1,868%.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China diminuiu para 50,5 em dezembro, conforme pesquisa final da S&P Global em parceria com a Caixin. O número acima de 50 mostra que houve expansão da atividade, mas em ritmo bem mais lento que no mês anterior.

O dado renova esperança por mais estímulos econômicos para revigorar a segunda maior economia do planeta, o que também pesa sobre os rendimentos. Na terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, reforçou expectativa por uma política macroeconômica mais proativa em 2025.