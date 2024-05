Na China, incorporadora Agile dá calote inédito em juros de títulos externos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 11:36 Para compartilhar:

A incorporadora chinesa Agile anunciou que falhou no pagamento de juros sobre dois títulos externos denominados em dólares, no total de US$ 483 milhões, dentro do prazo de carência, que expirou na segunda-feira, 13. É a primeira vez que a empresa dá calote no pagamento de títulos externos.

Na bolsa de Hong Kong, a ação da Agile fechou em queda de 12,86% nesta terça-feira.

A Agile, que tem sede na cidade de Guangzhou, atribuiu a falha no pagamento a pressões de liquidez.

Por não ter condições de honrar o compromisso, a empresa disse que contratou um consultor financeiro independente. Fonte: Dow Jones Newswires.