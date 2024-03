Na China, Huawei dobra lucro em 2023, apesar de restrições dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 10:48 Para compartilhar:

A gigante de tecnologia da China Huawei Technologies informou nesta sexta-feira, 29, que seu lucro líquido mais que dobrou no ano passado, registrando uma recuperação impressionante anos depois que os controles de exportação dos EUA cortaram o acesso da empresa a tecnologias avançadas.

O lucro da Huawei no ano passado foi de 86,95 bilhões de yuans, equivalente a cerca de US$ 12 bilhões, um aumento acentuado em relação aos 35,56 bilhões de yuans em 2022, de acordo com o relatório anual da empresa divulgado nesta sexta-feira. A receita aumentou 9,6%, para 704,17 bilhões de yuans em 2023, disse a empresa, em grande parte em linha com seu guidance de dezembro.

O crescimento do lucro foi impulsionado pelo aumento das vendas nas suas unidades de negócios de consumo e de computação em nuvem.

Em setembro, a Huawei surpreendeu o Ocidente ao lançar um novo smartphone, o Mate 60 Pro, com capacidades semelhantes às do 5G, rodando com chips próprios.

Cinco anos depois de os EUA terem imposto restrições às vendas de tecnologia avançada à empresa de tecnologia sediada em Shenzhen, a Huawei demonstra resiliência. A empresa diversificou-se para novas linhas de negócios e reformulou seus produtos para lidar com os controles de exportação da era Trump que a isolavam dos chips mais poderosos. Hoje, a Huawei expandiu suas ofertas para computação em nuvem, software empresarial e sistemas automotivos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias