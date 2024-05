Na China, Country Garden não consegue pagar juros de títulos garantidos pelo governo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 8:17 Para compartilhar:

A altamente endividada Country Garden disse nesta quinta-feira, 9, que não poderia pagar os juros de dois títulos garantidos pelo governo com vencimento em 9 de maio, mas que tentaria fazer os pagamentos – que totalizam o equivalente a cerca de US$ 9,1 milhões – até segunda-feira, 13, dentro do período de carência.

Caso contrário, a estatal China Bond Insurance, que garante os títulos, “cumprirá as suas responsabilidades de melhoria do crédito”, afirmou a empresa.

Os pagamentos perdidos constituem um teste para a China Bond Insurance, uma entidade estatal que alguns observadores do mercado esperavam que interviesse para ajudar as empresas que lutam com uma crise de liquidez.

“Esta é a primeira vez que títulos garantidos pela China Bond Insurance enfrentam potencial inadimplência, portanto não há precedência”, disse Jeff Zhang, analista da Morningstar.

A Country Garden, que já foi uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, está entre uma série de titãs levados ao limite por uma recessão de vários anos no crescente setor imobiliário do país.

A empresa sediada em Foshan tinha mais de US$ 15 bilhões em títulos e empréstimos internacionais pendentes no final de junho de 2023, de acordo com as suas divulgações públicas. O país deixou de cumprir um título em dólares em outubro passado e não cumpriu o pagamento de um título local em março.

A negociação de ações da Country Garden foi interrompida no final de março em Hong Kong, onde a empresa aguarda uma audiência sobre um pedido de liquidação. Fonte: Dow Jones Newswires.