Na China, Country Garden confirma acordo com credores para estender prazo de títulos de dívida

A Country Garden, incorporadora no centro das turbulências no setor imobiliário da China, confirmou nesta quarta-feira, 20, que fechou acordo com credores para estender o prazo de sete títulos de dívida. Em documento protocolado na Bolsa de Hong Kong, a companhia afirmou que a medida deve ajudar a aliviar as “pressões de liquidez” que enfrenta atualmente.

“A empresa empreenderá seus melhores esforços para conduzir a produção e operação, ativamente cumprir a sua obrigação de reembolso da dívida e regressar ao caminho do desenvolvimento positivo”, ressaltou a companhia.

A endividada incorporadora atravessa uma corrida para evitar um default de seus débitos.

As principais agências de classificação de risco do mundo rebaixaram os ratings da Country Garden, diante da expectativa de que vendas reprimidas de imóveis na China dificultem ainda mais o cumprimento das dívidas.

O caso representa mais um dos reflexos do aperto de crédito que se abateu sobre o mercado imobiliário chinês, historicamente um dos motores de crescimento na segunda maior economia do planeta.

O governo adotou uma série de estímulos para tentar estancar a crise, mas analistas consideram as ações insuficientes e esperam impacto negativo na atividade.

