Na China, Conselho de Estado estuda medidas para promover desenvolvimento de capital de risco

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado nesta sexta-feira para estudar políticas e medidas para promover o desenvolvimento de capital de risco de alta qualidade e ouvir comentários sobre a situação atual do mercado imobiliário. Em comunicado, o governo chinês diz que o encontro concluiu que é necessário implementar uma supervisão diferenciada com base nas características do capital de risco, especificar políticas fiscais preferenciais, apoiar o desenvolvimento de instituições profissionais, gerir adequadamente a relação entre os fundos governamentais e os fundos orientados para o mercado e desempenhar plenamente o papel do capital de risco.

A reunião salientou que o desenvolvimento do setor imobiliário está relacionado com os interesses vitais do povo, bem como com o funcionamento econômico global e a estabilidade financeira.

“É necessário compreender plenamente as novas mudanças na relação entre a oferta e a procura no mercado imobiliário, corresponder às novas expectativas das pessoas em termos de habitação de qualidade, esforçar-se por promover a implementação das políticas e medidas que têm sido introduzidas e continuar a estudar e reservar novas políticas e medidas para desestocar e estabilizar o mercado”, afirma a publicação.