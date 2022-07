Na China, Alibaba é alvo de investigação por roubo de banco de dados policial

Executivos da divisão de nuvem do gigante varejista online chinês Alibaba foram convocados por autoridades em Xangai como parte de uma investigação sobre o roubo de um amplo banco de dados policial, segundo fontes com conhecimento do assunto.

A investigação gira em torno de dados confidenciais da polícia de Xangai sobre quase um bilhão de cidadãos chineses, que foram colocados à venda online pelo equivalente a cerca de US$ 200.000 no fim de junho. Pesquisadores de segurança cibernética alegam que um painel de gerenciamento do banco de dados ficou aberto na internet pública sem senha por mais de um ano, facilitando o roubo e eliminação de seu conteúdo.

Com base em varreduras do banco de dados, pesquisadores concluíram que ele estava hospedado na plataforma de nuvem do Alibaba. Funcionários da empresa confirmaram a suspeita. Fonte: Dow Jones Newswires.