Na Carolina do Norte, democratas contam com jovens eleitores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2024 - 8:47 Para compartilhar:

Há vários meses, Yampiere Lugo bate de porta em porta incentivando jovens da Carolina do Norte a votar em novembro.

Com a desistência de Joe Biden da corrida presidencial e a ascensão de Kamala Harris ao topo da chapa democrata, o ativista do partido diz que sua geração – um bloco eleitoral chave – está animada.

“Conversei com muitas pessoas da minha idade que expressaram o mesmo sentimento – que estão muito mais empolgadas por ter alguém mais jovem e com mais energia”, disse Lugo à AFP.

O jovem de 25 anos, que trabalha como assistente administrativo em uma escola local, afirma que até pessoas que ele achava que poderiam ignorar a eleição disseram que a vice-presidente tem seu apoio.

O entusiasmo marca um contraste agudo com a situação que Lugo enfrentava há pouco mais de um mês, quando fazia campanha para Biden em Laurinburg, sede do condado de Scotland, não muito longe da fronteira com a Carolina do Sul.

Naquela época, o ativista admitiu à AFP que os eleitores jovens estavam “frustrados” com suas opções, enfrentando a escolha entre Biden, de 81 anos, e Donald Trump, o ex-presidente republicano de 78 anos.

Agora, Lugo acredita que Harris, de 59, pode vencer na Carolina do Norte, um dos poucos estados-pêndulo, que provavelmente terão um papel crucial na disputa pela Casa Branca.

Será uma batalha difícil, já que nenhum democrata venceu neste estado sulista desde Barack Obama, em 2008.

“A Carolina do Norte vai ter algo a dizer em novembro”, antecipou Zach Finley, presidente dos Jovens Democratas da Carolina do Norte.

Mas para Kamala transformar o estado em azul democrata, o partido precisa fazer campanha “da maneira certa, mobilizando as pessoas de que precisamos”, disse Finley, que também tem 25 anos.

– “Empolgados” –

Em nível nacional, eleitores entre 18 e 39 anos deram a Biden uma vantagem de cerca de 20 pontos percentuais sobre Trump em 2020, segundo o Pew Research Center.

Portanto, o Partido Democrata sabe que a participação dos jovens eleitores é crucial para Harris vencer na Carolina do Norte.

Para Finley, o partido precisa “mobilizar jovens que, especialmente nos últimos anos, ficaram realmente desmotivados” com o processo político.

Assim, os democratas estão indo atrás dos votos da maneira tradicional em Scotland County – batendo nas portas e conversando com as pessoas.

A área rural é um dos campos de batalha política mais disputados do país – Hillary Clinton superou Trump na região em 2016, mas o republicano se recuperou e derrotou Biden por apenas 287 votos em 2020.

Em novembro, “é tudo sobre a participação”, diz Garland Pierce, um representante estadual democrata e pastor batista.

“É nisso que todos estão realmente apostando, que os jovens eleitores vão realmente às urnas”, acrescenta.

O legislador diz que a entrada surpreendente de Kamala na corrida mexeu com os eleitores na Carolina do Norte.

“Parece que os jovens estão realmente empolgados” com sua candidatura, disse ele, acrescentando que a economia será uma questão-chave na disputa.

– “Custo das coisas” –

A previsão de Pierce sobre a economia é compartilhada por vários jovens eleitores que a AFP encontrou nas ruas de Laurinburg, que tem 15.000 habitantes.

“Tudo costumava ser mais barato”, lamenta Donnie Leviner, um estudante de 18 anos.

Antes de Biden chegar à Casa Branca, “os preços dos combustíveis eram muito mais baixos”, lembra Leviner, acrescentando que votaria em Trump em sua primeira ida a uma cabine de votação em uma eleição presidencial.

Para Lucas Wylie, um engenheiro de 26 anos que toma um café em uma lanchonete ao ar livre com seu cachorro, os jovens eleitores estão “muito focados no custo das coisas e no acesso a elas”.

Wylie citou a moradia cara e os juros altos como evidências do aumento dos preços e disse que ambos seriam importantes para ele em novembro.

Finley concordou.

“Há muita ansiedade reprimida em ser jovem neste país, não conseguindo nem mesmo comprar uma casa”, disse ele. “Está quase fora de alcance, especialmente na Carolina do Norte”.

Finley disse que os democratas precisam tranquilizar os jovens eleitores de que estão sintonizados com suas preocupações e prontos para oferecer soluções.

Kamala Harris precisará convencer os jovens de que eles poderão, no fim das contas, “alcançar alguma forma do sonho americano” – e oferecer o mesmo para a próxima geração, afirmou Finley.

rle/sst//jb/mvv