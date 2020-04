Na Câmara, governo se posiciona contra socorro aos Estados

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou que irá orientar contra a votação do mérito do projeto de socorro aos Estados, em análise pelo plenário da Casa nesta segunda-feira, 13.

“Não há qualquer intenção do governo de não ajudar os Estados, pelo contrário, havia até uma possibilidade sinalizada pela Economia de aumentar o valor que o governo falou inicialmente. Mas infelizmente a forma como vai ser distribuída, recompondo ISS e ICMS, vai nos impedir de votar juntos no mérito”, disse Vitor Hugo.

O plenário já iniciou o processo de votação do novo texto. Neste momento líderes estão orientando suas bancadas. Até este momento, MDB, PSDB, DEM, Podemos e PP orientaram sim.

A líder do PSL, Joice Hasselmann (SP), inicialmente liberou sua bancada, mas na sequência mudou e se colocou favorável.