Na cadeia, Robinho faz curso de informática e acompanha grupos de leitura para reduzir pena

Já se passaram dois meses desde que Robinho foi preso por participar de estupro coletivo, ocorrido em 2013, em Milão, na Itália. O atleta cumpre pena no Brasil e está participando de ações para reduzir a sua pena. Robinho ingressou em um curso profissionalizante de Eletrônica Básica, Rádio e TV, além de participar de grupos de leitura com outros detentos.

As atividades que visam redução de tempo de encarceramento são propostas por lei. O jogador está em reclusão na P2 de Tremembé, interior do estado de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo g1, o ex-jogador também se inscreveu – e aguarda em fila de espera – na Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap), instituição que emprega presidiários em oficinas de trabalho.

Robinho decidiu fazer curso na modalidade EAD (Ensino à Distância), que é oferecido pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB). O ex-jogador terá que apresentar o certificado de conclusão emitido pelo instituto para dar entrada no pedido de redução de pena.

Vale lembrar que já passaram pela fundação outros presidiários que ganharam repercussão na mídia, como Alexandre Nardoni e Suzane Richthofen.

Pelo programa de redução de pena previsto pela lei federal, a cada 12 horas de aula, o preso pode abater um dia de pena.

Já para participar do programa de redução de pena no grupo de leitura, Robinho deve escolher um entre os 6,5 mil livros da biblioteca do presídio e lê-lo no prazo de 30 dias. Ao final, é preciso escrever uma resenha sobre a obra e discutir sobre ela em grupo, que será corrigida e analisada por funcionários. É abatido quatro dias da pena por cada livro lido pelos presos.

O ex-atleta também tem praticado futebol nos horários previstos de banho de sol para os detentos.

Robinho foi julgado e condenado na Itália, em 2013. O ex-jogador recebeu a pena de 9 anos, que serão cumpridos no Brasil.