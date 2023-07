Na caça ao líder, Flamengo recebe o lanterna América-MG no Maracanã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 6:30 Compartilhe

O Flamengo tem uma grande chance de pelo menos seguir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time carioca recebe às 16 horas, no Maracanã, o lanterna América-MG na abertura da 16ª rodada. Com grande favoritismo, o Flamengo pode diminuir a distância para o líder Botafogo para nove pontos.

Ainda em busca de embalar na temporada e sob comando de Jorge Sampaoli, o Flamengo não vence há dois jogos no Brasileiro, com dois empates contra Palmeiras, por 1 a 1 e atuando o primeiro tempo com o time alternativo, e 0 a 0 no Fla-Flu, recheado de polêmicas. Mas é o atual vice-líder, com 27 pontos, enquanto o Botafogo, que atua somente no domingo contra o Santos, soma 39.

O técnico Sampaoli ainda não terá o volante Erick Pulgar, com lesão no bíceps femoral da coxa direita e deve voltar somente em agosto, para a partida da Libertadores. Outro desfalque é o atacante Luiz Araújo, expulso no Fla-Flu, e o volante Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo. As novidades são os retornos dos atacantes Pedro e Bruno Henrique, recuperados de lesão e que podem ser opção para o treinador durante os 90 minutos.

A suspensão de Thiago Maia deu espaço para o volante Allan, que deve fazer sua estreia como titular desde sua chegada ao Flamengo: “O importante é o nível da dor: hoje estou zerado. Agora é ir ganhando ritmo de jogo, porque fiquei quatro meses parado. É um tempo bom e, aos poucos, vou evoluindo para daqui a pouco estar 100%”, disse o volante.

O América-MG vive uma situação oposta, porque tem feito grandes jogos na Copa Sul-Americana, competição que se classificou para as oitavas de final, ao golear por 5 a 1 o Colo-Colo-CHI, porém, o desempenho não se repete no Brasileiro, onde o clube é último colocado, 20º, com nove pontos. O time mineiro tem um jogo a menos, da última rodada, devido ao confronto contra o Corinthians, quando acabou eliminado nas quartas de finais da Copa do Brasil.

O técnico Vagner Mancini não terá o volante Lucas Kal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Mancini deve manter a coerência e promover a entrada de Breno, para fazer a função de primeiro volante. O lateral Danilo Avelar segue fora por lesão, assim como o atacante Aloísio, com isso Nicolas e Mastriani seguem entre os 11 titulares. Já o atacante Mikael está em transição física, mas pode pintar entre os relacionados.

A goleada sobre o Colo-Colo com uma formação alternativo, deu ao time um astral renovado após a eliminação da Copa do Brasil. Com base nisso, o técnico Mancini confia na reabilitação da equipe no Brasileiro: “A vitória sobre o Colo-Colo trouxe uma energia nova para que a gente possa reagir no Brasileiro. Eu tenho muita convicção que vamos melhorar e reagir.”

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X AMÉRICA-MG

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

AMÉRICA-MG – Mateus Pasinato; Marlon, Igor Maidana, Éder e Nicolas; Breno, Juninho e Emmanuel Martinez; Everaldo, Pedrinho e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ).

