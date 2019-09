Na busca por padrão de jogo, São Paulo só repetiu escalação uma vez no Brasileiro

Após o empate por 1 a 1 contra o CSA, no último domingo, Daniel Alves cobrou padrão para o São Paulo reagir no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o técnico Cuca repetiu a escalação em dois jogos consecutivos apenas um vez: nas vitórias sobre Chapecoense e Fluminense, nas 11.ª e 12.ª rodadas, respectivamente.

O time que iniciou as partidas foi formado por: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel.

Contra a Chapecoense, a escalação ficou em campo apenas no primeiro tempo. Depois do empate sem gols na etapa inicial, o São Paulo voltou do intervalo com Everton e Toró nas vagas de Luan e Alexandre Pato. Diante do Fluminense, a primeira substituição foi realizada aos 15 minutos do segundo tempo.

Cuca vem sofrendo com desfalques e com a constante reformulação do São Paulo. Daniel Alves e Juanfran chegaram ao clube apenas em agosto e estrearam na 15.ª rodada do Brasileirão. Hernanes, Pablo, Alexandre Pato e Toró voltaram a atuar no último domingo após lesão.

Daniel Alves, por sua vez, atuou pela primeira vez como lateral-direito no São Paulo no empate contra o CSA. Para ele, as mudanças têm prejudicado a equipe, que não vence há quatro partidas, com duas derrotas e dois empates – o São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão, com 32 pontos. O jogador também valorizou a parte “teórica” na busca pelo padrão.

“Temos de ter um padrão de jogo e definir esse padrão, ir até o fim confiando que esse padrão é o melhor para o São Paulo. Se começa a mudar muito, nunca vamos ter uma sequência. É um fato. Alternamos muito jogadores, precisamos manter um padrão, que é assim que se constrói as coisas, defendendo os conceitos”, disse Daniel Alves.

“Às vezes as pessoas acham que padrão é feito em treinamento e é mais informação teórica do que prática. A galera trabalha bem, se dedica bastante no dia a dia. Vivemos de resultados, não adianta vir aqui contar histórias, mas estamos em busca dos resultados. Temos de continuar fazendo o trabalho, dando nosso melhor, porque é a única forma de conseguir aspirar coisas importantes no São Paulo”, acrescentou.

O elenco do São Paulo volta a treinar na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O próximo jogo será contra o Botafogo, neste sábado, às 11h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A equipe tem apenas um desfalque certo para a partida: Rojas, que operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2020.