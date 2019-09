Na busca por 2.ª vitória seguida, Vasco terá São Januário lotado contra Athletico

Embalado pela vitória conquistada na última rodada diante da Chapecoense, em Santa Catarina, o Vasco vai contar mais uma vez com o estádio de São Januário lotado para o duelo de domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Por meio de suas redes sociais, a diretoria cruzmaltina anunciou nesta quinta-feira que 19 mil ingressos já foram vendidos para o 20.º compromisso do time na competição nacional. A força da torcida pôde ser notada anteriormente de forma mais destacada no clássico contra o Fluminense, no dia 20 de julho, quando 19.607 pagantes (recorde de público no ano no estádio) acompanharam a vitória vascaína por 2 a 1 pela 11ª rodada. Depois disso, na 18ª, no feriado de 7 de setembro, 19.195 pessoas pagaram ingressos no duelo que terminou com a equipe carioca sendo derrotada pelo Bahia por 2 a 0.

Irregular na competição nacional, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo não soma duas vitórias consecutivas desde o dia 13 de junho, quando superou o Ceará por 1 a 0, em São Januário, depois de ter batido o Internacional por 2 a 1, também em seu estádio.

Se ganhar os três pontos, o Vasco alcança um total de 26 e se distancia ainda mais da zona de rebaixamento, que o amedrontou durante boa parte do primeiro turno do Brasileirão. Esta área de risco da tabela hoje é encabeçada pelo Cruzeiro, 17º colocado, com 18 pontos.

Durante os treinos na semana, Luxemburgo, sem problemas para escalar sua formação ideal, indicou a equipe que deverá iniciar o jogo contra o atual campeão da Copa do Brasil com: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno.

Mas o treinador vascaíno já trabalha com a possibilidade de contar com desfalques na rodada seguinte do Brasileirão, pois cinco jogadores do elenco estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso sejam mais uma vez punidos, não poderão enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 2 de outubro. São eles: Henríquez, Henrique, Fellipe Bastos, Rossi e Marrony.