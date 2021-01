Na briga pelo título, Atlético passa a ter o melhor ataque do Brasileiro Time mineiro diminuiu a distância para o líder São Paulo

A briga pelo título de campeão Brasileiro segue indefinida e com cada vez mais times próximos da ponta. Com o empate do São Paulo, 1º colocado, com o Athletico Paranaense, 10º, Internacional e Atlético Mineiro, que venceram Fortaleza e Atlético Goianiense, respectivamente, diminuíram a distância para o líder do campeonato.

O Galo, que tem um jogo a menos que o Tricolor e o Colorado, se manteve na 3ª posição e passou a ter o ataque mais positivo da disputa, chegando aos 51 gols após marcar três vezes no fim de semana – 3 a 1. O que pode ser um bom sinal. Nas últimas sete edições do Brasileirão, em seis o time que mais vezes balançou as redes terminou com a taça: Cruzeiro, em 2013 e 2014; Corinthians, 2015; o Palmeiras, 2016 e 2018; e o Flamengo, no ano passado. A exceção foi o Corinthians, em 2017.

A agressividade na marcação alta, que mantém o Atlético sempre próximo do gol adversário, é a principal arma de Sampaoli. Não à toa é a equipe com mais finalizações certas no campeonato, com 278, segundo dados do Footstats. Keno, com 45 arremates certos, é quem lidera o ranking individual. O atacante, inclusive, é também o maior garçom do campeonato, com seis passes para gol, empatado exatamente com dois companheiros atleticanos: Guilherme Arana e Savarino – Marinho, do Santos, e Vinícius, do Ceará, também dividem o topo.

TIMES COM MAIS GOLS NO BRASILEIRO 2020

1º – Atlético-MG – 51 gols

2º – São Paulo – 50 gols

3º – Internacional – 48 gols

4º – Flamengo – 47 gols

5º – Santos – 41 gols

Ceará – 41 gols

