Na briga pelo G-4, Cuiabá vence fora de casa e afunda o lanterna São Bento

Em um duelo de opostos, o Cuiabá manteve vivo o sonho de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro e afundou ainda mais o São Bento na lanterna com uma vitória por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 34ª rodada da Série B.

A terceira vitória seguida fez o Cuiabá chegar aos 50 pontos e subir para o sétimo lugar, ficando a apenas quatro do tão sonhado G-4. Já o São Bento chegou ao sétimo jogo sem ganhar e ficou ainda mais perto do rebaixamento, com apenas 30 pontos, a cinco do Londrina, que é o primeiro time fora da zona da degola.

O jogo começou bastante movimentado no Walter Ribeiro com cada time criando uma oportunidade. Aos 21 minutos, Felipe Marques cruzou e Lucas Braga desviou para grande defesa de Henal. No rebote, porém, Jefinho colocou o Cuiabá na frente. A alegria durou até os 29.

Zé Roberto tentou a finalização e foi travado pela zaga, mas a bola sobrou para o volante Fábio Bahia só tirar do goleiro. No minuto seguinte, Rodolfo quase colocou o São Bento na frente em chute para fora. Ainda antes do intervalo, Victor Souza salvou o Cuiabá em chutes de Zé Roberto e Raphael Martinho.

No primeiro minuto do segundo tempo, Felipe Marques cortou Fábio Bahia dentro da área e mandou no ângulo de Henal, colocando o Cuiabá novamente na frente. Desesperado em busca do empate, o São Bento se lançou com tudo para o ataque, ainda mais depois da expulsão de Alex Ruan.

Aos 41 minutos, Raphael Martinho conseguiu completar cruzamento vindo da direita, mas saiu fraco nas mãos de Victor Souza. Na sequência, Zé Roberto subiu livre e cabeceou pela linha de fundo. No último lance, Rodolfo finalizou para fora.

O São Bento volta a campo na terça-feira, contra o Paraná, às 21h30, no Durival Britto, em Curitiba. O Cuiabá recebe o América-MG, na segunda, às 22 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os jogos são válidos pela 35ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 x 2 CUIABÁ

SÃO BENTO – Henal; Marcos Martins, Alisson, Joilson (Eduardo) e Guilherme Romão; Paulinho (Fernandes), Fábio Bahia e Rodolfo; Raphael Martinho, Zé Roberto e Paulinho Bóia (Caio Rangel). Técnico: Marcelo Cordeiro (interino).

CUIABÁ – Victor Souza; Léo, Ednei, Hélder e Paulinho; Marino, Alê (Djavan) e Jean Patrick (Toty); Felipe Marques (Alex Ruan), Jefinho e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Jefinho, aos 21, e Fábio Bahia, aos 29 minutos do primeiro tempo. Felipe Marques, a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Schwengber da Silva (RS).

CARTÕES AMARELOS – Paulinho Bóia e Paulinho (São Bento); Marino, Paulinho e Hélder (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Alex Ruan (Cuiabá).

RENDA – R$ 8.965,00.

PÚBLICO – 1.263 pagantes.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).