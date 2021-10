Na briga pelo Brasileirão, Flamengo abre sequência contra os adversários que mais o derrotaram desde 2019 Para se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá adversários duros nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro: Fluminense e Atlético-MG

Na vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo vê cada rodada como uma decisão na busca pelo inédito Tri. Não será diferente neste sábado, contra o Fluminense no Maracanã, em clássico que abre uma sequência no Maracanã contra adversários que mais venceram o Rubro-Negro desde 2019 – o próprio Tricolor e o Atlético-MG, rival direto na briga pelo título e na próxima rodada, no dia 30.

Desde 2019, o Flamengo tem conquistado títulos em série no futebol brasileiro e sul-americano. São duas taças do Brasileirão e uma da Copa Libertadores, por exemplo. Neste recorte, o time, que mantém uma base, alcançou vitórias e marcas expressivas diante de vários rivais tradicionais. Por outro lado, perdeu cinco clássicos para o Fluminense e quatro jogos para o Atlético-MG, assim como para o São Paulo. São os clubes que mais venceram o Fla neste período.

São 17 “Fla-Flus” desde 2019, número impulsionado pelos vários clássico pelo Estadual. Assim, o Fluminense é o time que mais enfrentou o Flamengo nas últimas temporadas, e o retrospecto rubro-negro é positivo, com aproveitamento de 54,9% dos pontos. O time da Gávea venceu oito jogos e quatro partidas terminaram empatadas. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, derrotou o rival cinco vezes – algo que nenhum outro clube fez neste período.

O aproveitamento contra o Atlético-MG é bem pior. O Flamengo só venceu um dos últimos cinco jogos contra o rival – que derrotou o Rubro-Negro quatro vezes desde 2019. No próximo domingo, o confronto será no Maracanã, e com caráter decisivo na disputa do título da atual edição do Campeonato Brasileiro.

Para melhorar o desempenho diante desses rivais, o Flamengo conta com o apoio da torcida, que estará no Maracanã nos próximos dois jogos do Brasileirão. Desde que a presença da torcida foi autorizada no Rio de Janeiro, o time de Renato Gaúcho soma quatro vitórias e um empate ao lado da Nação.

Confira o aproveitamento do Flamengo diante dos adversários desde 2019*

Botafogo

Desde 2019: 6V/1E

Aproveitamento de 90,5% dos pontos

Corinthians

Desde 2019: 6V/1E

Aproveitamento de 90,5% dos pontos

Fortaleza

Desde 2019: 5V/1E

Aproveitamento de 88.9% dos pontos

Santos

Desde 2019: 4V/1D

Aproveitamento de 80% dos pontos

Bahia

Desde 2019: 4V/1D

Aproveitamento de 80% dos pontos

Grêmio

Desde 2019: 6V/2E/1D

Aproveitamento de 74,1% dos pontos







Athletico

Desde 2019: 7V/3E/1D

Aproveitamento de 72,7% dos pontos

Palmeiras

Desde 2019: 5V/2E

Aproveitamento de 71,4% dos pontos

Vasco

Desde 2019: 6V/3E/1D

Aproveitamento de 70% dos pontos

Fluminense

Desde 2019: 8V/4E/5D

Aproveitamento de 54,9% dos pontos

Internacional

Desde 2019: 3V/2E/2D

Aproveitamento de 52,4% dos pontos

Ceará

Desde 2019: 2V/1E/2D

Aproveitamento de 46,7% dos pontos

Atlético-MG

Desde 2019: 1V/4D

Aproveitamento de 20% dos pontos

São Paulo

Desde 2019: 1V/2E/4D

Aproveitamento de 14,3% dos pontos

* Ranking do desempenho de Flamengo contra os 20 clubes da Série A, além de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que enfrentaram o Rubro-Negro em cinco ou mais partidas desde 2019, em competições estaduais, nacionais ou internacionais.

