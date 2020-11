Na briga contra a queda, Figueira pode sair do Z-4 nesta rodada; Veja o cenário Para escapar dos quatro últimos, o Figueirense precisa vencer o Leão e torcer contra o Náutico

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Figueirense ligou o sinal de alerta e deixou claro que neste returno da Série B, o seu único objetivo é escapar da zona de rebaixamento.

Com 19 pontos ganhos, o time de Elano é o 18º colocado e, caso queira escapar da queda, precisa somar pontos com urgência.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Vitória, primeiro time fora do Z-4, e apenas os três pontos interessam na quinta-feira à noite.

Cenário



Para deixar a zona de rebaixamento, a situação do Figueirense é simples. O time catarinense tem que bater o Vitória no Barradão e torcer pelo tropeço do Náutico diante do Operário-PR.

Além disso, outro ponto importante é que, depois do Vitória, o Figueira visita o Cruzeiro, que também está perto da zona de rebaixamento.

