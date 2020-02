Na Band, Dalton Rangel fala sobre sua saída Record: “Foi uma honra sair”

Nesta quarta-feira (05), o chef Dalton Rangel teve sua estreia no programa “Aqui na Band”, onde irá ter um quadro de culinária na atração. O agora ex-Record TV, ao falar sobre sua saída da emissora de Edir Macedo, acabou cometendo uma gafe ao dizer que foi uma honra sair da emissora.

Batendo um papo com os apresentadores do programa, Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, ele agradeceu a oportunidade de fazer parte da atração e logo na sequência cometeu a gafe.”Estou preparadíssimo, feliz em estar aqui. Obrigado. Pra mim foi uma honra sair da Record e vir pra cá, e apresentar gastronomia diariamente aqui na Band”, disse o chef de cozinha.

Ontem, 04, Dalton usou seu perfil no Instagram para se despedir e agradecer sua jornada no “Hoje em Dia”, programa matutino da Record TV.

“Sabe aquele dia que passa um filme na nossa cabeça?Hoje estou assim, relembrando minha trajetória na @recordtvoficial. Meu primeiro dia, um frio na barriga e muita vontade de dar o melhor de mim. Ao chegar, senti o acolhimento das pessoas com quem iria dividir os próximos 4 anos da minha vida. E quanta gente boa e do bem! Quanto amor recebi!Cresci como pessoa e como profissional contando com o apoio e incentivo desse time de feras, e isso me fez mais forte. Com todo esse carinho e apoio, fecho o ciclo levando essa experiência para resto da vida”, escreveu ele na legenda da foto.

E continuou o depoimento agradecendo aos amigos que trabalharam com ele: “Obrigado a toda equipe do @hojeemdia, que sempre me ofereceu o seu melhor para que pudesse levar muito sabor e amor às casas de todo Brasil.Aos amigos @ahickmann @cesarfilho @renataalves_oficial e @ticipinheiro, pela generosidade. Aos diretores, pelo apoio incondicional. Enfim, a todas as portas que se abriram nessa linda passagem que fez história nas manhas da Record. A vcs, meu amor e minha gratidão!”, finalizou Dalton Rangel.