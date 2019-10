Na Áustria, tenista americana de 15 anos avança à 1ª final da carreira

Sensação da edição de Wimbledon desta temporada, a tenista norte-americana Coco Gauff garantiu neste sábado a vaga em sua primeira final de nível WTA em sua precoce carreira. Aos 15 anos, ela eliminou a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e terá a oportunidade de faturar seu primeiro troféu, no Torneio de Linz, na Áustria.

Gauff chamou a atenção do tênis mundial na grama de Londres, em julho, quando furou o qualifying e emplacou uma sequência de vitórias até parar nas oitavas de final do Grand Slam britânico. Lá se tornou a mais jovem a furar o quali na era aberta do tênis. E, de quebra, bateu rivais do quilate da compatriota Venus Williams.

Em Linz, ela também fez história. Na sexta-feira, se tornou a mais jovem a alcançar a fase de semifinal de um torneio de nível WTA desde a checa Nicole Vaidisova, em 2004. Na final, ela vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017. Ela avançou ao superar a russa Ekaterina Alexandrova por 1/6, 7/6 (7/5) e 7/5, após salvar três match points.

Em outro torneio feminino disputado nesta semana, em Tianjin, na China, a britânica Heather Watson também garantiu vaga em sua primeira final de WTA. Neste sábado, ela superou a russa Veronika Kudermetova por 6/1 e 6/4.

Sua adversária na final da competição, neste domingo, será a sueca Rebecca Peterson. Ela alcançou a decisão após superar um “pneu” na semifinal na vitória sobre a tunisiana Ons Jabeur por 0/6, 6/4 e 7/5.