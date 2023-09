Na Austrália, trabalhadores de operações da Chevron planejam duas semanas de greve

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 12:30 Compartilhe

Os trabalhadores de duas gigantescas operações de gás natural administradas pela Chevron na Austrália estão planejando uma greve de duas semanas a partir de 14 de setembro, disse a Offshore Alliance, uma parceria entre dois sindicatos locais.

A greve começaria após uma semana de outros tipos de ação industrial, incluindo uma série de proibições de trabalho e paralisações mais curtas, que deverão ocorrer a partir de quinta-feira, disse a Offshore Alliance, em comunicado.

As disputas trabalhistas entre as empresas de energia na Austrália e os seus empregados abalaram os mercados de gás em todo o mundo, com a ameaça de greves alimentando preocupações de uma queda repentina nas exportações de gás natural liquefeito da Austrália, que rivaliza com o Qatar como o maior exportador do combustível.

As operações da Chevron representam cerca de 7% do fornecimento global de GNL, de acordo com a Wood Mackenzie, uma empresa de pesquisa e consultoria em matérias-primas.

Autoridades sindicais e de empresas estão conversando esta semana perante a Comissão de Trabalho Justo da Austrália, o árbitro do local de trabalho do país, na tentativa de resolver a disputa, disse a Offshore Alliance.

Analistas dizem que interrupções na produção dos locais podem resultar em mais concorrência por cargas spot de GNL, com algumas remessas normalmente destinadas à Europa – incluindo dos EUA – provavelmente desviadas para a Ásia. Fonte: Dow Jones Newswires.

