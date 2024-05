Na Austrália, juiz suspende proibição do tribunal de vídeo de esfaqueamento, em vitória para X

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 13:38 Para compartilhar:

O juiz do Tribunal Federal Australiano, Geoffrey Kennett, suspendeu nesta segunda-feira, 13, a proibição da plataforma de mídia social X, antigo Twitter, de mostrar aos australianos o vídeo de um bispo sendo esfaqueado em uma igreja de Sydney. Kennett disse que publicaria seus motivos para suspender a ordem mais tarde.

A proibição temporária foi colocada em vigor em 22 de abril, mas o juiz australiano rejeitou o pedido da Comissão de Segurança Eletrônica da Austrália para estender a ordem judicial que expirou nesta segunda-feira.

A decisão foi uma vitória para a empresa rebatizada pelo bilionário Elon Musk quando ele comprou o Twitter no ano passado.

A X foi a única entre as plataformas de mídia social a se recusar a remover o vídeo do bispo Mar Mari Emmanuel sendo esfaqueado.

Musk argumentou que estava defendendo um princípio de liberdade de expressão. Os legisladores australianos o acusaram de arrogância e de falta de senso de responsabilidade social.

A rede social X também está entrando com uma ação judicial separada contra a comissária de segurança eletrônica Julie Inman Grant, ex-funcionária do Twitter, que questiona a validade de sua notificação exigindo que a plataforma remova o vídeo do ataque de 15 de abril em uma igreja ortodoxa assíria. Espera-se que o juiz considere a possibilidade de marcar uma data de audiência na quarta-feira. Fonte: Associated Press