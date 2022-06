Na ausência de estrelas, joia do Flamengo sonha com mais minutos diante do Fortaleza O jovem Victor Hugo ficará mais uma vez à disposição de Paulo Sousa no jogo deste domingo, contra o Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Sem Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo terá Pedro como “camisa 9” neste domingo às 16h, contra o Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. As ausências do artilheiro e do garçom ainda dão ao jovem Victor Hugo a expectativa de ter mais minutos na equipe principal. Até o momento, o garoto do Ninho não atuou por mais de 21 minutos em um jogo, mas tem deixado boa impressão.





E MAIS: Confira a tabela e a classificação da Série A do Brasileirão!

São cinco jogos no time principal de Victor Hugo, todos com Paulo Sousa, que elogiou a “presença de área” do jovem atacante após o jogo contra o Altos, quando marcou seu primeiro gol profissional.

O camisa 29 também atua em outras funções e, sem o uruguaio, pode pintar como opção no meio de campo na segunda etapa.

Aos 18 anos, Victor Hugo não está integrado ao elenco principal, ficando à disposição de Mario Jorge, no Sub-20, e, eventualmente, completando as atividades sob o comando de Paulo Sousa. Aos poucos e de forma natural, o jovem vai conquistando seu espaço diante da qualificada concorrência no setor ofensivo do Flamengo.

Foi o caso deste sábado, quando os garotos do Ninho estrearam no Brasileirão da categoria, com goleada sobre o São Paulo na Gávea, e Victor Hugo treinou no Ninho do Urubu. Com bom desempenho nos treinos e na base, o atacante é tratado como joia no Rubro-Negro.

Artilheiro do Flamengo na temporada, com 16 gols, Gabriel Barbosa disputou 28 dos 30 jogos de 2022, considerando que, nas primeiras rodadas do Carioca, o Rubro-Negro atuou com um time alternativo.

O camisa 9 é um dos atletas que não entra no “rodízio”, e raramente é sacado antes dos 30 minutos da etapa final. O mesmo acontece com Arrascaeta, que tem 25 jogos no ano – sendo 22 como titular.

Victor Hugo pelo time principal do Flamengo em 2022:

Flamengo 2×1 Sporting Cristal, pela Libertadores

– Entrou aos 33’/2ºT



Flamengo 3×0 Universidad Católica, pela Libertadores

– Entrou aos 40’/2ºT



Flamengo 2×0 Altos, pela Copa do Brasil

– Entrou aos 28’/2ºT e marcou um gol



Talleres 2×2 Flamengo, pela Libertadores

– Entrou aos 35’/2ºT



Altos 2×2 Flamengo, pela Copa do Brasil

– Entrou aos 24’/2ºT