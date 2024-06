Na ata, Copom avalia que hiato do produto está em torno da neutralidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O Comitê de Política Monetária (Copom) usou a ata da sua última reunião, divulgada nesta terça-feira, 25, para antecipar uma revisão na sua estimativa de hiato do produto. Na avaliação do colegiado, o hiato agora está “em torno da neutralidade”. No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o Banco Central estimativa um hiato levemente negativo, de -0,6%.

“O comitê avalia que o hiato do produto, que se encontrava levemente negativo na última avaliação divulgada, mas que já vinha sendo objeto de estudo utilizando diferentes métodos ao longo dos últimos meses, está agora em torno da neutralidade”, informou o Copom. A estimativa oficial deve ser informada no próximo RTI, a ser divulgado nesta quinta-feira, 27.

Sobre o cenário doméstico, o Copom ressaltou que diversos componentes da demanda têm crescido mais do que o esperado. O consumo doméstico tem se sustentado, diferente do cenário de desaceleração gradual previsto. Na margem, o comitê elencou surpresas em diversos setores.

“Tais surpresas concentraram-se na formação bruta de capital fixo e no consumo das famílias, sustentado primordialmente pelo mercado de trabalho, benefícios sociais e pagamentos de precatórios”, diz o Copom. “Por outro lado, há grande incerteza a respeito dos efeitos econômicos da tragédia no Rio Grande do Sul. Permanecem incertezas sobre a intensidade da queda de atividade e sua recuperação subsequente, bem como sobre a diminuição do estoque de capital, causadas pelas enchentes e inundações.”