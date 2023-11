Milei confirma ex-presidente do BC como ministro da Economia da Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 8:55 Para compartilhar:

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta quarta-feira, 29, o nome de Luis Caputo como seu ministro da Economia, no governo que assume em 10 de dezembro. Milei se referiu a Caputo como titular do posto durante entrevista à local Radio Mitre, pouco após voltar de viagem ao exterior. Caputo foi presidente do Banco Central da Argentina na presidência de Mauricio Macri.

Milei comentou a viagem que ele e membros de sua equipe, entre eles Caputo, fizeram aos Estados Unidos. Ele relatou que houve uma reunião “excelente” com o Tesouro americano, com a presença do “ministro da Economia, Luis Caputo”, e do futuro chefe de gabinete, Nicolás Posse.

O presidente eleito disse que o governo americano “compreende perfeitamente a problemática da Argentina”, e a questão dos passivos remunerados do Banco Central da República Argentina (BCRA), com as Letras de Liquidez (Leliq), que Milei diz que pretende resolver logo em sua administração.

Ainda na entrevista, Milei comentou que já tinha de retornar a Buenos Aires, enquanto Posse e Caputo teriam reunião com o FMI. A expectativa do presidente eleito é que ainda nesta quarta sua equipe informe sobre o resultado desse encontro.

