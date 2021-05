Na Argentina, Bragantino visita Talleres de olho na ponta do Grupo G

Em confronto direto pela liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino enfrenta o Talleres-ARG, às 21h30 desta terça-feira, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela penúltima rodada.

O Bragantino está na vice-liderança, com seis pontos, um a mais que o terceiro colocado Talleres-ARG. Quem vencer assume a liderança do Grupo G de forma provisória, pois o Emelec-EQU, que tem sete, recebe o Tolima-COL na quarta-feira.

Focado na Sul-Americana, o técnico Mauricio Barbieri escalou um time todo reserva no último domingo, quando o Red Bull Bragantino foi eliminado pela Ponte Preta nos pênaltis, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal, pelas semifinais do Troféu do Interior.

Tudo indica que Barbieri deve repetir a escalação que começou na vitória sobre o Emelec-EQU, por 2 a 0, na semana passada. O volante Ricardo Ryller e o meia Lucas Evangelista cumprem seus últimos jogos de suspensão nesta terça-feira.

“Ainda vou estudar. Tem a possibilidade de manter (os três zagueiros). Uma das situações que fez a gente mexer foi não poder contar com o Helinho nos últimos jogos. Ele voltou bem e vamos tentar fazer a melhor escolha para enfrentar o Talleres. É uma decisão e tenho certeza que vai ser um jogo quente”, disse o treinador.

O Talleres-ARG entrou em campo no último sábado pelas quartas de final do Campeonato Argentino contra o Colón-ARG e também acabou perdendo nos pênaltis depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. Mas, diferente do Bragantino, o técnico uruguaio Alexandre Medina não escalou um time reserva e mandou a campo praticamente o que tem de melhor à disposição.

