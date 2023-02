Na Argentina, Bolsa de Rosário corta safra de milho para 42,5 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 09 – A Bolsa de Comércio de Rosário reduziu em 7,5 milhões de toneladas sua estimativa para a safra de milho da Argentina, refletindo a forte estiagem que vem castigando as áreas de cultivo do país. A projeção passou de 50 milhões para 42,5 milhões de toneladas, o que representa queda de quase 17% ante o ciclo anterior e a menor colheita argentina em cinco anos. O rendimento esperado, de 6.410 quilos por hectare, seria a quarta pior marca em 15 anos, disse a bolsa. Por causa do déficit hídrico, cerca de 1,3 milhão de hectares deixarão de ser colhidos.





Para a soja, a Bolsa de Rosário reduziu sua previsão em 2,5 milhões de toneladas, de 37 milhões para 34,5 milhões de toneladas. O volume representa queda de 18% ante a temporada anterior e a segunda menor safra em 15 anos, disse a bolsa, acrescentando que a perda de área já chega a 1 milhão de hectares. A projeção de rendimento foi cortada de 2.400 quilos para 2.300 quilos por hectare.

