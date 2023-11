Na Argentina, Bolsa de Cereais reduz projeção para a área de milho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 14:09 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu em 200 mil hectares sua estimativa para a área semeada com milho na Argentina na safra 2023/24, para 7,1 milhões de hectares. Segundo a bolsa, as chuvas da primavera chegaram mais tarde neste ano e, com isso, a área de milho precoce ficou abaixo das expectativas iniciais.

O plantio alcançou 25,1% da nova área na última semana. Na comparação com o período correspondente do ano passado, os trabalhos estão 1,5 ponto porcentual adiantados.

A parcela da safra de milho em condição boa ou excelente aumentou de 24% para 29% na semana. A parcela em condição normal passou de 66% para 65%. Já a parcela em condição regular/ruim diminuiu de 10% para 6%.

Quanto à soja, a bolsa aumentou em 200 mil hectares sua estimativa de área, para 17,3 milhões de hectares. Esse aumento foi motivado por atrasos no plantio de girassol e milho precoce, disse a bolsa. Os trabalhos atingiram 18% da nova área na última semana. Na comparação com igual período do ano passado, a semeadura está 2,4 pontos porcentuais adiantada.

Para o trigo, a bolsa reduziu de 15,4 milhões para 14,7 milhões de toneladas sua estimativa de produção em 2023/24. A bolsa disse que as chuvas das últimas semanas favoreceram algumas áreas, mas não compensaram os danos causados pelas geadas e pelo tempo seco durante os meses de inverno.

A colheita do cereal estava 20,2% concluída na última semana, avanço de 5,8 pontos porcentuais ante a semana anterior. Até agora, o rendimento médio nacional é de 1.600 quilos por hectare.

