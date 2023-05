Na Argentina, BC local cria cédula de 2 mil pesos em meio à inflação alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 17:37 Compartilhe

A Argentina colocou em circulação nesta segunda-feira, 22, uma cédula de 2 mil pesos argentinos. Anteriormente, a nota mais alta era a de mil pesos. A medida ocorre em meio a um cenário de inflação alta, com o avanço do índice de preços ao consumidor em abril chegando a 108,8% no comparativo anual e a 8,4% ante março, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

A taxa básica de juros do país está em 97% ao ano, após o Banco Central da República Argentina (BCRA) determinar aumento de 600 pontos-base na segunda-feira passada (15).

No anúncio desta segunda-feira, o BCRA disse que a nova cédula vai melhorar o funcionamento dos caixas eletrônicos e otimizar a transferência de dinheiro, à medida que avança o processo de digitalização dos pagamentos.

A cédula tem a imagem do Instituto de Microbiologia de Buenos Aires, da primeira médica argentina, Cecília Grierson, e do primeiro ministro de Saúde da nação, Ramón Carrillo, em uma “homenagem à saúde pública”, destaca a autoridade monetária no comunicado.

