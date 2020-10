Na Arena Pernambuco, Fluminense vence o Sport pelo Brasileiro sub-20 Com a vitória, Tricolor chegou a 18 pontos na competição e ficou a apenas um do líder Corinthians. Na próxima rodada, a equipe encara o Inter nas Laranjeiras, no sábado, às 15h

Em plena Arena Pernambuco, o Fluminense venceu o Sport por 2 a 0 em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com o resultado, os Moleques de Xerém chegaram a 18 pontos e ficaram a apenas um do líder Corinthians. Os gols do jogo foram marcados por John Kennedy e Cipriano. Os oito primeiros classificam-se para as quartas de final do torneio.

A partida começou com grandes oportunidades de gol para ambos os lados com o Fluminense sendo mais incisivo. Tanto que logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a equipe abriu o placar com John Kennedy, que aproveitou um cruzamento na área e acertou uma bonita cabeçada.

Após o primeiro gol, o Sport teve chances de empatar, mas não conseguiu converter em gols. Luís Otávio e Ferrugem desperdiçaram boas chances e a primeira etapa terminou com os cariocas na frente.

No segundo tempo, o Fluminense se lançou à frente e ampliou o marcador com Cipriano, que aproveitou o rebote e estufou as redes. Já aos 22, os pernambucanos tiveram a chance de descontar, mas Igor desperdiçou um pênalti, que foi defendido por Pedro Rangel. Com isso, o Tricolor conseguiu segurar o resultado e sair de campo com os três pontos.

Na próxima rodada da competição, os cariocas recebem o Internacional, nas Laranjeiras, às 15h, no sábado. O Sport, por sua vez, joga novamente na Arena Pernambuco, dessa vez contra o Bahia, às 15h, no domingo. A equipe pernambucana chegou a sua quinta derrota consecutiva e segue com nove pontos, na 13ª colocação do campeonato.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também