Na Arena Castelão, Fortaleza e Juventude empatam e seguem no Z4 do Brasileirão Resultado não ajuda nenhuma das equipes a deixar as últimas posições; Leão completa 7º jogo sem vitória na competição

Se por um lado a campanha histórica na Libertadores tem chamado a atenção de todos, por outro, as coisas não andam muito boas no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. E na noite deste sábado, pela 8ª rodada, na Arena Castelão, a história não foi diferente. Buscando sua primeira vitória, o Leão apostava no ânimo extra por conta da classificação às oitavas do torneio continental, porém diante de um Juventude também disposto a se recuperar. Com os dois times mostrando vontade desde o início, os gols saíram apenas na etapa final, terminando em 1 a 1.





Com o resultado, o time comandado por Jair Ventura chegou aos 7 pontos, pulando para a 17ª colocação. Por outro lado, a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda acabou mantendo-se na lanterna agora com 2 pontos somados, mas ainda sem triunfar na competição.

FORTALEZA VAI PARA CIMA NO INÍCIO

Precisando do resultado, a equipe do Fortaleza não quis saber de perder tempo e logo tratou de mostrar que estava disposta a iniciar sua recuperação no Campeonato. Até meados dos 15 minutos, apesar da baixa de Tinga, que acabou sendo substituído por Landázuri, além de ver Marcelo Boeck trabalhar em um lance, mantinha mais posse de bola, mas esbarrava na falta de criatividade em campo.

Com o passar do tempo, o panorama foi ficando mais equilibrado. Até os 30 minutos, os dois times até chegaram ter um chance cada, mas ambas sem sucesso.

LEÃO CRESCE NO FIM DA ETAPA



Na reta final do primeiro tempo, juntamente com os acréscimos, mesmo com Juventude tentando pressionar, os donos casa animaram sua torcida antes do árbitro mandar os times aos vestiários. Em duas chances com Moisés e Yago Pikachu, a bola acabou saindo para frustração dos atletas mantendo o placar zerado na Arena Castelão.

GAÚCHOS ABREM O PLACAR, MAS LEÃO CONSEGUE O EMPATE

Com uma substituição promovida por cada técnico, quem levou a melhor no início da etapa final foi o Juventude. Aos 4 minutos, brilhou a estrela de Vitor Gabriel, que havia entrado no intervalo, ao aproveitar cruzamento de Chico e desviar a bola para morrer no fundo da rede.

Vendo o rival crescer com o gol, Vojvoda então colocou Romarinho e Robson nos lugares de Moisés e Silvio Romero, respectivamente, apostando em renovar sua dupla ataque. Até que aos 19 minutos, José Welison, pegando rebote na tentativa de falta de Capixaba, mandou uma bomba sem chances para César para fazer 1 a 1.

RETA FINAL COM EMOÇÃO



Até os acréscimos, com o marcador em aberto, os dois times sabiam que qualquer vacilo poderia resultado em uma derrota. Com isso, apesar de algumas tentativas, sendo a melhor delas de Pikachu, para o Tricolor do Pici, mas que acabou subindo demais, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1×1 JUVENTUDE

Data e horário: 28/05/2022, às 20h30 (de Brasília)

​Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões Amarelos: Yuri Lima, 31’/1ºT; Paulo Henrique, 12’/2ºT; Chico, 22’/2ºT; Romarinho, 26’/2ºT; Lucas Lima, 49’/2ºT

Gols: Vitor Gabriel, 4’/1ºT (1-0); José Welison, 19’/2ºT (1-1)

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga (Landázuri, aos 10’/2ºT; Depietri, aos 36’/2ºT), Marcelo Benevenuto e Ceballos; Felipe, José Welison, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim (Juninho Capixaba, no intervalo); Moisés ( e Silvio Romero (Robson, aos 18’/2ºT).

(Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

JUVENTUDE: César; Rômulo (Thalisson Kelven, aos 27’/2ºT), Vitor Mendes, Rafael Forster (Paulo Miranda, aos 34’/2ºT) e William Matheus; Jean, Yuri Lima, Paulo Henrique (Paulinho Moccelin, aos 16’/2ºT), Bruninho (Vitor Gabriel, no intervalo) e Chico; Isidro Pitta (Ricardo Bueno, aos 34’/2ºT).

(Técnico: Eduardo Baptista)

