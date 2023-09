Na Arábia Saudita, petroleira Aramco considera vender US$ 50 bilhões em ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 17:37 Compartilhe

Os planos da Arábia Saudita de listar mais ações da Aramco, a empresa de petróleo mais valiosa do mundo, parecem estar novamente em andamento.

O reino está considerando a venda de uma participação de até US$ 50 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o possível acordo, um valor que seria a maior oferta na história dos mercados de capitais.

Após meses de consultas com consultores, os sauditas decidiram realizar qualquer nova oferta da Aramco na bolsa de valores de Riad para evitar riscos legais associados a uma listagem internacional, de acordo com autoridades sauditas e outras pessoas familiarizadas com o plano.

Ainda não foi tomada uma decisão final sobre o momento do negócio, mas o reino pode oferecer as ações antes do final do ano. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias