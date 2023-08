Na altitude, Athletico-PR inicia mata-mata contra o Bolívar pelo sonho do título inédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 6:00 Compartilhe

Atual vice-campeão, o Athletico-PR inicia sua busca pelo título inédito da Copa Libertadores nesta terça-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia. Às 21h, o time paranaense abre a série de ida das oitavas de finais contra o Bolívar-BOL, no Estádio Hernando Siles, a 3.625 metros do nível do mar. O jogo de volta está marcado para o dia 8 de agosto, na Ligga Arena, m Curitiba.

O Athletico-PR terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 13 pontos, à frente do rival Atlético-MG. Já o Bolívar esteve no Grupo C, mesmo do Palmeiras, e terminou em segundo lugar, com 12.

Na temporada passada, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Athletico-PR surpreendeu ao chegar na final da Libertadores, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo, em Guayaquil-COL. Foi o segundo vice do clube, que também ‘ficou no quase’ em 2005, perdendo para outro brasileiro, o São Paulo.

O técnico Wesley Carvalho não terá o zagueiro Thiago Heleno, que devido às suas condições clínicas, não pode atuar na altitude. Voltando de suspensão, Zé Ivaldo assume a vaga do capitão. O treinador tem algumas dúvidas. No meio de campo, entre Artur Vidal e Vitor Bueno. A tendência é que o chileno seja o escolhido por ter atuado recentemente na altitude por sua seleção na Data-FIFA. Na lateral-direita, Khellven e Madson disputam para ver quem começa jogando, numa opção técnica. Contratado na janela de transferências, o meia Zapelli deve iniciar no banco de reservas, como aconteceu no empate por 3 a 3 com o Bahia, sábado, em Curitiba, pelo Brasileirão.

A altitude é sempre um adversário a mais. Wesley Carvalho deve definir o time na última hora: “Nós viajamos com todos que temos no elenco para chegar lá um dia antes. Antes do jogo, a gente irá analisar para ver quem está em melhor condição para iniciar jogando. Temos que ser inteligentes, porque o Palmeiras jogou lá e perdeu. Então temos que ser seguros naquilo que nós vamos propor.”

Do lado do Bolívar, o time é comandado pelo espanhol Beñat San José. Atual quarto colocado do campeonato boliviano, tem como destaque o atacante Fernández, artilheiro na temporada com 14 gols, porém, na Libertadores balançou as redes apenas duas vezes. A tendência é que o treinador mantenha a mesma formação, com três zagueiros e com os pontas abertos, para aproveitar o máximo do campo, usando a altitude a seu favor.

O Bolívar ainda tem um brasileiro. O atacante Chico, que já atuou pelo Athletico em 2015, que balançou as redes na última rodada do nacional, mas é considerado reserva.

