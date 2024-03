Na Alemanha, Tesla interrompe produção em fábrica após suposto incêndio criminoso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 14:05 Para compartilhar:

A Tesla interrompeu sua produção em uma fábrica na Alemanha, sem previsão de retomada, depois de um suposto ataque criminoso à rede elétrica que abastece a planta. A polícia disse acreditar que os responsáveis incendiaram um poste de alta tensão durante a noite, a cerca de 5 a 10 quilômetros da usina, cortando a energia dela e de toda a região.

“Estamos investigando a suspeita inicial de que foi um incêndio criminoso deliberado”, disse uma porta-voz da polícia estadual de Brandemburgo. “Estamos investigando em todas as direções.”

A fábrica, oficialmente conhecida como Gigafactory Berlin-Brandenburg, tornou-se foco de críticas de uma série de grupos, incluindo o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, conservacionistas locais e ativistas ambientais. Os opositores dizem que a central drena o abastecimento de água, está devorando florestas e gerando empregos principalmente para estrangeiros altamente qualificados.

A empresa de energia local, E.Dis, informou que restabeleceu em grande parte o fornecimento de energia para várias cidades e vilarejos vizinhos afetados pela queda de energia, “com exceção de um grande assentamento industrial e instalação de produção e um centro logístico”. A única grande instalação industrial na área é a fábrica da Tesla, um assentamento de fábricas que cobre mais de um quilômetro quadrado de antigas florestas.

Um porta-voz da Tesla confirmou que a empresa interrompeu a produção como resultado do incêndio. “Estamos em contato próximo com as autoridades”, disse o porta-voz. “Atualmente não podemos dizer quando a produção poderá ser retomada.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias