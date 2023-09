Na Alemanha, produtora de cobre Aurubis sofre roubo milionário de metais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 18:07 Compartilhe

A produtora de cobre Aurubis sofreu um roubo de metal que pode chegar centenas de milhões de euros em prejuízo. A empresa informou nesta sexta-feira que havia identificado discrepâncias em seus estoques e remessas de metal, o que levou o grupo a concluir que havia sido “alvo de outras atividades criminosas após os casos relatados em junho”.

O Ministério Público e a polícia da Alemanha estão investigando uma suposta rede de roubo de produtos metálicos.

O caso da Aurubis ocorre em um momento em que o setor de metais continua a sentir o impacto do roubo, com a Trafigura, gigante do setor, dizendo no início deste ano que foi vítima de uma fraude de US$ 577 milhões em níquel.

Nesta sexta-feira, as ações da Aurubis caíram 6% em Frankfurt. Embora o valor exato dos danos ainda não esteja claro, a Aurubis disse que poderia incorrer em perdas na faixa de três dígitos de milhões de euros, o que significa que o grupo não alcançaria mais lucros operacionais antes dos impostos de 450 milhões a 550 milhões de euros neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias