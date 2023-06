Na Alemanha, índice GfK mostra que confiança do consumidor deve piorar em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 7:16 Compartilhe

A confiança do consumidor na Alemanha deve piorar pela primeira vez em nove meses em julho, refletindo um clima mais incerto para os gastos das famílias, já que as perspectivas econômicas do país continuam sombrias após a recessão no período de inverno.

Pesquisa do instituto alemão GfK divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia deve cair de -24,4 em junho (dado revisado hoje) para -25,4 em julho, primeira queda desde outubro de 2022. A leitura é pior do que a previsão de consenso dos economistas consultados pela FactSet, de -23.

Os dados, junto ao aumento das taxas de juros e a inflação alta, podem significar que a Alemanha está caminhando para um terceiro trimestre de crescimento negativo, segundo alguns economistas, após uma contração de 0,5% no quarto trimestre de 2022 e de 0,3% no primeiro deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

